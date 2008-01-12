Суркис надеется добиться матчей Евро-2012 для Харькова и Одессы

31 января в Загребе (Хорватия) состоится XXXII Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на котором планируется рассмотреть вопрос о расширении формата финальной части чемпионата Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, на прошлогоднем очередном Конгрессе УЕФА национальные ассоциации поддержали идею проведения исследований по поводу возможного увеличения количества участников финалов Евро.

Пресс-служба отмечает, что Конгресс 2008 года должен был состояться в Киеве, однако после победы Украины и Польши в тендере на проведение финала Евро-2012 Федерация футбола Украины по просьбе УЕФА уступила право принять делегатов всех 53-х ассоциаций Хорватии.

В канун Конгресса состоятся два заседания Исполкома УЕФА, на котором нашу страну будет представлять президент ФФУ Григорий СУРКИС.

Также в сообщении напоминается, что Г.СУРКИС является сторонником расширения количества финалистов Евро уже с 2012 года, ведь, несмотря на все другие выгоды, это в частности гарантирует проведение матчей Евро-2012 в городах, которые сейчас считаются резервными, в частности, в Украине это Харьков и Одесса.

Презентация проекта расширения формата финальной части чемпионата континента, вполне вероятно, может убедить делегатов Конгресса и членов Исполкома УЕФА, что увеличение количества финалистов Евро уже с 2012 года станет очередным шагом на пути популяризации футбола в Старом свете. Однако, в прошлом году представители УЕФА неоднократно заявляли, что расширение, если и будет иметь место, то лишь с финала 2016 года.