Матч Лиги Европы «Динамо» – «Валенсия» должен пройти на НСК «Олимпийский» 20 февраля

Совещание прошло в спокойной и деловой атмосфере, сообщает пресс-служба ФК «Динамо».

По его итогам подтверждено, что первая игра между соперниками пройдет, как и планировалось, в Киеве на НСК «Олимпийский» в четверг 20 февраля. Начало встречи в 20.00.

С другой стороны, испанское издание AS сообщает, что «Валенсия» ждет подтверждения от УЕФА о переносе матча, который не может состоятся в столице Украины по причине конфликтной ситуации и объявления президентом страны дня национального траура.

В данный момент рассматривается вариант перенесения поединка на пятницу, и в таком случае матч будет принят донецкой «Донбасс Ареной».

Делегация «Валенсии» до сих пор не вылетела в Киев. Добавим, что в случае переноса матча Лиги Европы, скорее всего, будет смещена и дата проведения матча «Валенсии» в чемпионате Испании (с «Гранадой»).

Как сообщал УНИАН, «Валенсия» оспаривает решение о проведении матча в Киеве в УЕФА, основываясь на том, что есть угроза безопасности участников матча из-за событий в центре Киева.