Американец Лигети выиграл соревнования в горнолыжном спорте на Играх в гигантском слаломе

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине спортсмены совершили по две попытки и в зачет шла сумма результатов.

Лигети изначально считался фаворитом и уже в первой попытке показал лучшее время среди всех участников, опередив ближайшего соперника больше чем на секунду. Во втором заезде американец несколько раз грубо ошибся, едва не вылетел с трассы, но сумел удержаться и доехать до финиша с 14-м результатом по итогам второй попытки. Тем не менее, в сумме он оказался непревзойденным.

Лигети показал общий результат 2 минуты 45,29 секунды, опередив ближайшего оппонента на 0,48 секунды. Второе место занял француз Стив Мисилье, третье – еще один француз Алексис Пентюро, отставший от победителя на 0,64 секунды.

Украинец Дмитрий Мыцак после первого заезда занимает 67-е место. Вторую попытку, на данный момент, он еще не выполнил.