В параллельном слаломе Игр в сноуборде чемпионами стали швейцарка Куммер и россиянин Уайлд

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы спортсмены соревновались по системе плей-офф, начиная с 1/8 финала.

У женщин борьбу за золото в очном противостоянии вели японка Томока Такеучи и Куммер. В первом заезде японка обеспечила себе преимущество в 0,30 секунды. Но, во второй попытке японка много проигрывала, попыталась рискнуть и упала. В итоге, Куммер победила за явным преимуществом. Бронзовым призером Игр стала Алена Заварзина из России.

У мужчин в финале швейцарец Невин Гальмарини в первой попытке получил преимущество над Уайлдом в 0,54 секунды. Но, также как и в женском заезде, во второй попытке фаворит стал проигрывать, занервничал, попытался рискнуть и совершил ошибку. Россиянин выиграл за явным преимуществом. Бронзу завоевал словенец Жан Кошир.

Как сообщал УНИАН, украинцы Анна-Мария Чундак и Иосиф Пеняк прекратили борьбу за медали еще на стадии квалификационного турнира, не попав в 1/8 финала, 16 лучших спортсменов.