НОК объяснил отсутствие команды лыжниц на старте спринта Игр травмой Сердюк
12:59, 19 февраля 2014Спорт
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В сегодняшних соревнованиях в командном спринте по лыжным гонкам классическим стилем украинская команда не выступила из-за травмы спортсменки.
Сочи / Фото : REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете.
По официальной информации накануне старта на тренировке одна из членов команды - Екатерина Сердюк, получила травму спины. Спортсменка сразу обратилась и получила помощь в «Красной Поляне» олимпийского Сочи. Сейчас спортсменка проходит курс реабилитации.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что сборная Украины по лыжным гонкам не стартовала в командном спринте Игр. Официальной информации о травме кого-то из спортсменов к старту соревнований не поступало.
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