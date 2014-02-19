НОК объяснил отсутствие команды лыжниц на старте спринта Игр травмой Сердюк

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете.

По официальной информации накануне старта на тренировке одна из членов команды - Екатерина Сердюк, получила травму спины. Спортсменка сразу обратилась и получила помощь в «Красной Поляне» олимпийского Сочи. Сейчас спортсменка проходит курс реабилитации.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что сборная Украины по лыжным гонкам не стартовала в командном спринте Игр. Официальной информации о травме кого-то из спортсменов к старту соревнований не поступало.