Сборная Швеции стала первым полуфиналистом хоккейного турнира Игр

12:21, 19 февраля 2014
Спорт
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Сборная Швеции по хоккею стала первым полуфиналистом Игр в Сочи в мужском турнире, обыграв в четвертьфинале команду Словении со счетом 5:0.

Сборная Швеции по хоккею / Reuters

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня в Сочи пройдут все четыре матча ¼ финала.

Сборная Швеции встречалась с командой Словении, автором главной сенсации Игр. Команда, которая ни разу в истории не участвовала в мировых первенствах в элитном дивизионе, и само попадание которой в список участников Игр стало главной сенсацией отборочного турнира, сумела уже по ходу турнира в Сочи сотворить ряд сенсаций. Сначала словенцы обыграли в групповом турнире сборную Словакии (4:3), а затем, в игре 1/8 финала, разгромили команду Австрии – 4:0.

Впрочем, на этом чудеса закончились. В матче Швеция «Словения «Тре Крунур» имели полное преимущество.

Двумя голами в составе шведов отличился Карл Хагелин. По одной шайбе забросили Александр Стин, Даниэль Седин и Луи Эрикксон.

Позже сегодня также состоятся матчи 1/4 финала Финляндия - Россия, Канада – Латвия, США – Чехия.

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