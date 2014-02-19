Сноубордисты Чундак и Пеняк выбыли из борьбы в параллельном слаломе на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, представители Украины не смогли пройти далее квалификационного турнира.

Чундак в своем квалификационном заезде показала результат 1 минута 53,71 секунды. Этого ей хватило для того, чтобы занять 21-е место, в то время как в 1/8 финала проходили только 16 лучших спортсменок.

В свою очередь, Пеняк в квалификационном заезде показал результат 1 минута 41,14 секунды. Он занял в общем списке 23-е место, также не попав в плей-офф.

Финальные заезды в сноуборде состоятся в 12.30 по киевскому времени.