Сноубордисты Чундак и Пеняк выбыли из борьбы в параллельном слаломе на Играх
10:15, 19 февраля 2014Спорт
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В Сочи проходит розыгрыш первого комплекта наград дня в дисциплине параллельный слалом в сноуборде, где уже прекратили борьбу украинцы Анна-Мари Чундак и Иосиф Пеняк.
Параллельный слалом / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, представители Украины не смогли пройти далее квалификационного турнира.
Чундак в своем квалификационном заезде показала результат 1 минута 53,71 секунды. Этого ей хватило для того, чтобы занять 21-е место, в то время как в 1/8 финала проходили только 16 лучших спортсменок.
В свою очередь, Пеняк в квалификационном заезде показал результат 1 минута 41,14 секунды. Он занял в общем списке 23-е место, также не попав в плей-офф.
Финальные заезды в сноуборде состоятся в 12.30 по киевскому времени.
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