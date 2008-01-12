Умер Эдмунд Хиллари (фото)

Первый покоритель высочайшей горной вершины мира Эвереста (Джомолунгмы) сэр Эдмунд Хиллари (Sir Edmund Percival Hillary) скончался вчера в Новой Зеландии в возрасте 88 лет, передает Би-би-си.

По данным телерадиокорпорации, здоровье Хиллари серьезно ухудшилось в последние полгода после того, как он неудачно упал, находясь в Непале.

"Он был героической личностью, не только "нокаутировав" Эверест, но прожив целеустремленную, сложную и щедрую жизнь, - заявила премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк. - Легендарный альпинист, искатель приключений и филантроп, он стал самым известным из когда-либо живших новозеландцев".

Родившийся в 1919 году в Окленде (Новая Зеландия), Эдмунд Хиллари признан первым человеком на Земле, который смог покорить высочайшую гору мира в составе многонациональной экспедиции 29 мая 1953 года.

В тот день он вместе с шерпом (народность, живущая в Восточном Непале) Тенцингом Норгеем взобрался на 8848-метровый пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии, водрузив на вершине флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН.

В 1957-1958 годах Хиллари совместно с британским исследователем В.Фуксом руководил первой санно-гусеничной Трансатлантической экспедицией Содружества 1957-1958, которая пересекла Антарктиду и достигла Южного полюса.

Он также был руководителем ряда других знаменитых экспедиций в Гималаях и Антарктиде.

В 1975 году в его жизни произошла трагедия - в авиационной катастрофе погибли жена и 15-летняя дочь. Небольшой самолет летел из Катманду, столицы Непала, следуя в район, где Хиллари собирался открыть школу альпинистов. Пережив горе, Гиллари нашел в себе силы и с головой ушел в работу по подготовке новых альпинистов. Несмотря на преклонный возраст, даже в последние годы жизни проводил приблизительно по шесть месяцев в разъездах, чтобы лично контролировать в разных странах выполнение задуманных им проектов и пополнить фонд, который сам учредил. В этом ему помогал сын Питер, также увлекшийся альпинизмом.