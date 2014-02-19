Сегодня в Сочи будет разыграно восемь комплектов наград

Как сообщает корреспондент УНИАН, представители сборной Украины примут участие в шести соревнованиях.

Впрочем, шансы на завоевание медалей во всех видах программы кроме биатлона сугубо теоретические.

В биатлоне состоится смешанная эстафета, в которой примут участие в каждой команде по две женщины и двое мужчин. Сборную Украины в этой гонке представят Наталья Бурдыга, Мария Панфилова, Андрей Дериземля и Сергей Семенов. Учитывая женскую половину состава можно сделать вывод, что тренерский штаб сборной Украины решил пожертвовать борьбой за медали в этой гонке, делая прицел на женскую эстафету, где шансов на награды гораздо больше. Лидеры женской сборной в полном составе пропускают смешанную эстафету – сестры Семеренко, Пидгрушная и Джима. Соответственно, рассчитывать на медали, скорее всего, не придется.

Еще две команды – женская и мужская - представят Украину в командном спринте у лыжников. В женской команде выступят Марина Лисогор и Катерина Сердюк, в мужской - Руслан Перехода и Алексей Красовский.

В розыгрыше двух наград в соревнованиях по сноуборду в параллельном гигантском слаломе - у мужчин и женщин - Украину представят Анна-Мария Чундак и Иосиф Пеняк.

Наконец, в мужских горнолыжных соревнованиях в гигантском слаломе Украину представит Дмитрий Мыцак.

Без участия представителей сборной Украины пройдут соревнования в конькобежном спорте у женщин (забег на 5000 метров) и в женском же бобслее.