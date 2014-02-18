Сборная Норвегии свела к минимуму отставание от Германии в общекомандном зачете

Как сообщает корреспондент УНИАН, на данный момент у норвежцев 7 золотых наград, в то время как у немцев – восемь.

Сборная Норвегии за день завоевала сразу две золотые медали Игр – чемпионами стали биатлонист Эмиль-Хегле Свендсен и двоеборец Йорген Граабак.

Таким образом, у сборной Германии сейчас 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые медали. Далее идут Норвегия (7-4-7), Голландия (6-6-8) и США (6-4-10). Еще у трех сборных по 5 золотых наград – России (5-8-6), Швейцарии (5-2-1) и Беларуси (5-0-1). Всего золотые награды на счету 19 национальных сборных.

По количеству медалей лидируют Нидерланды и США – по 20. 19 наград на счету сборной России.

На счету сборной Украины по-прежнему 1 бронзовая награда и она замыкает таблицу медалистов, деля со сборной Казахстана 25-26 места.