Американец Вайз стал первым в истории чемпионом Игр по сноуборду в дисциплине ски-хафпайп

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине 12 лучших спортсменов по итогам квалификации выполняли по две попытки, из которых в зачет шла лучшая.

Вайз лидировал уже после первой попытки, показав результат 92,00 балла. Во второй он выходил на старт предпоследним, в статусе лидера, но, не гарантировав себе чемпионский титул. В итоге, спортсмену пришлось рисковать, и он не выполнил один из прыжков, ударившись о край желоба трассы. За вторую попытку он получил лишь 3,40 балла. Тем не менее, американец сумел сохранить лидерство, так как шедший за ним канадец Джастин Дорей также грубо ошибся.

Второе место в этой дисциплине завоевал канадец Майкл Риддл – 90,60 балла, третий – Кевин Роллан из Франции – 88,60.

Представителей Украины в этом виде программы не было.