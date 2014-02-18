Голландец Бергсма выиграл конькобежную дистанцию Игр на 10 км. с олимпийским рекордом

Как сообщает корреспондент УНИАН, на этой дистанции соревновались 20 сильнейших конькобежцев-марафонцев мира.

Бергсма бежал в предпоследнем забеге и неожиданно развил настолько высокую скорость, что сумел установить новый олимпийский рекорд – 12 минут 44,45 секунды.

В заключительном забеге участвовал фаворит соревнований другой голландец Свен Крамер, и длительное время он бежал с опережением графика олимпийского рекорда, претендуя на новый мировой рекорд для катков, расположенных на равнине. Тем не менее, в концовке забега скорость голландского ветерана упала и, в итоге он проиграл Бергсме 4,57 секунды. Третьим, со значительным отставанием от партнеров по команде, стал Боб де Йонг – 22,74 секунды.

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.