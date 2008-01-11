Тренер ”Челси” нашел замену Шевченко?

Николя Анелька перешел в "Челси" и отныне французский нападающий будет конкурентом Андрея Шевченко за место в стартовом составе "синих".

Сумма, которая была уплачена за него, не разглашается, но по слухам она составляет около 15 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер "Челси" Аврам Грант хотел заполучить этого игрока еще до матча против "Тоттенхэма".

В "Болтон", откуда француз перебирается в "Челси", 28-летний нападающий перешел летом 2006 г. из "Фенербахче". Тогда за него было заплачено около семи миллионов фунтов стерлингов.

Football.ua