Сборные России и Словении вышли в четвертьфинал хоккейного турнира Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, согласно регламенту хоккейного турнира Игр, команды, не попавшие в четверку сильнейших по итогам группового турнира, играют сегодня матчи 1/8 финала.

Первыми на лед вышли команды Словении и Австрии. Словенцы, которые никогда в истории не выступали в элитном дивизионе чемпионата мира (само их попадание на Олимпиаду стало суперсенсацией) продолжают удивлять соперников и специалистов.

В матче с австрийцами команда имела ощутимое преимущество и уже в первом периоде, благодаря голам Анже Копитара и Яна Урбаса создала себе вполне комфортное преимущество. Во втором периоде словенцы забросили третью шайбу (Сабахудин Ковачевич), а в концовке игры забросили и еще четвертый гол, благодаря усилиям Яна Мурсака.

В свою очередь, сборная России предсказуемо легко обыграла команду Норвегии. Если первый период завершился нулевой ничьей, но затем хозяева Игр показали свою силу. Счета на 25-й минуте открыл Александр Радулов. А в концовке второго периода, на 38-й минуте Илья Ковальчук увеличил перевес россиян – 2:0. В концовке игры еще две шайбы забросили Радулов (в пустые ворота) и Алексей Терещенко.

Сегодня вечером состоятся еще два матча 1/8 финала. Параллельно будут происходить противостояние Швейцарии и Латвии и суперматч дня Чехия – Словакия.