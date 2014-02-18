«Валенсия» хочет перенести матч с «Динамо» - СМИ

Испанская команда является инициатором переноса матча в другой город или на другое время в связи с политической ситуацией, которая сложилась в столице Украины в эти дни, сообщает sport.ua со ссылкой на авторитетную испанскую газету Marca.

Вместе с тем, в «Динамо» эту информацию опровергают. Как сообщил вице-президент киевского клуба Алексей Семененко, делегация УЕФА в среду, 19 февраля, прибудет в Киев, где проведет традиционное совещание с представителями клубов и работниками НСК «Олимпийский».

Ранее сообщалось о том, что «Валенсия» отказалась от предматчевой открытой тренировки на НСК «Олимпийский» и за день до игры проведет только пресс-конференцию с тренером клуба и капитаном команды.

В последнем туре чемпионата Испании «Валенсия» на чужом поле разошлась миром с «Севильей» (0:0). Во втором тайме полузащитнику хозяев Ивану Ракитичу не удалось реализовать пенальти, парированный Диего Алвесом. На матче присутствовал наставник «Динамо» Олег Блохин.

Как сообщал УНИАН, игра Лиги Европы «Динамо» - Валенсия» должна состояться в Киеве 20 февраля.