Норвежец Граабак выиграл соревнования в лыжном двоеборье, Пасичник – 30-й

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине спортсмены совершили по одной попытке в прыжках с большого трамплина и преодолели дистанцию в 10 километров.

После первого вида программы – прыжков – Граабак шел на 6-м месте, но быстро настиг лидирующую группу на дистанции. Очень долго во главе лыжной гонки шла группа из шести спортсменов, реально претендующих на медаль. Первым не выдержал напряжения и упал на повороте японец Акико Ватабе. А за 150 метров ди финиша на еще одном повороте упал немец Йоханнес Ридзек. В итоге, претендентами на медали на финише оказались два норвежца и два немца. Лучше последние метры дистанции преодолели скандинавы.

Результат Граабака составил 23 минуты 27,5 секунды. Следом за ним пришел на финиш еще один норвежец Магнус Моан – отставание 0,6 секунды, третье место занял немец Фабиан Риссле – 1,6 секунды отставания.

Украинец Виктор Пасичник, который после первого вида программы шел на 20-м месте, в итоге, неудачно преодолел лыжную дистанцию, финишировав на 30-й позиции с отставанием в 2 минуты 10,1 секунды.