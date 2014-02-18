Кореянки выиграли женскую эстафету в шорт-треке на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финале в этой дисциплине участвовали четыре сборных, каждая из которых в равной степени могла претендовать на медали.

Единственной командой, чья спортсменка нарушила правила в решающей гонке, стала сборная Китая, в итоге получившая штраф и оставшаяся без наград. Китаянка столкнулась со спортсменкой из Италии и была позже признана судейской коллегией виновной в столкновении.

После этого падения осталось два реальных претендента на победу – сборные Южной Кореи и Канады. И кореянки оказались более быстрыми на дистанции. Команда, в составе которой выступали Ха-Ри- Чо, Аланг Ким, Сын Хи Пак и Сук Хи Шим, финишировала с результатом 4 минуты 09,498 секунды. Вторыми закончили гонку спортсменки Канады – 4 минуты 10,641 секунды, третьими – итальянки – 4 минуты 14,014 секунды.

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.