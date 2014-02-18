Двоеборец Пасисчник занимает 20-е место после прыжков с трамплина

Как сообщает корреспондент УНИАН, лыжное двоеборье состоит из прыжков с трамплина и лыжной гонки на 10 километров.

Пасичник в прыжковой сессии на большом трамплине показал довольно посредственный результат. Он совершил прыжок на 122,5 метра, но показал изъяны в техническом исполнении. Судьи поставили Пасичнику 104,6 балла, что позволило ему занять лишь 20-е место. На 10-километровую гонку он выйдет с отставанием от лидера в 1 минуту 38 секунд.

Лидерами соревнований после первого вида являются немец Эрик Френцель, норвежец Хавард Клементсен и австриец Бернард Грубер.

Лыжная гонка стартует в 14.00 по киевскому времени.