Украинка Мацьоцька финишировала на 43-м месте в гигантском слаломе, Ванесса Мэй – 67-я

Как сообщает корреспондент УНИАН, всего дистанцию в двух попытках преодолели 67 спортсменок.

Мацьоцька после первой попытки занимала 48-е место. Тем не менее, ей удалось улучшить свой результат после второго прохождения. Итоговый результат украинки составил 2 минуты 50,53 секунды, а отставание от победительницы 13,66 секунды.

Что касается представляющей Таиланд Мэй, то она еще в первой попытке заняла последнее место, отстав от победительницы более чем на 26 секунд. В итоге, она так и осталась на последнем месте среди всех участниц, которые смогли дойти до финиша в обеих попытках. Итоговый результат Мэй составил 3 минуты 26,97 секунды, а отставание от чемпионки 50,10 сек.

Как сообщал УНИАН, победительницей соревнований в гигантском слаломе стала словенка Тина Мазе, для которой это уже вторая золотая медали Игр в Сочи.