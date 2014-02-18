Словенка Мазе выиграла золото Игр в соревнованиях горнолыжников в гигантском слаломе

Как сообщает корреспондент УНИАН, вторую попытку уже проехали 30 сильнейших спортсменок по итогам первой попытки.

Мазе лидировала после первой попытки и во второй стартовала под 30-м номером, заключительной в группе сильнейших. И сумела в упорнейшей борьбе сохранить победу.

По итогам двух заездов Мазе показала итоговый результат 2 минуты 36,87 секунды. Она выиграла у финишировавшей на втором месте австрийки Анны Феннингер всего 0,07 секунды. Третье место на счету немки Виктории Ребенсбург, чье отставание составило 0,27 секунды.

Украинка Богдана Мацьоцька и знаменитая скрипачка Ванесса Мэй из Таиланда выступают во второй группе и на медали не претендуют. Они финишируют чуть позже.