Тимошенко всерьез занялась футболом

Кабинет Министров Украины намерен обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести проверку законности и условий предоставления в аренду земельных участков на территории НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании в Кабинете Министров по вопросам подготовки и проведению в Украине Евро-2012 поручила КРУ, Госкомзему и Фонду государственного имущества подготовить соответствующую информацию для обращения в ГПУ.

«У нас есть КРУ, и давайте поручим Фонду госимущества и Госкомзему, чтобы они сформулировали нам информацию на эту тему, и затем мы подготовим срочное письмо генеральному прокурору. Нужно проверить все, что там происходит», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр дала такое поручение на основании информации, озвученной министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, о том, сейчас Киевский горсовет присылает свои решения о передаче разным структурам земельных участков в аренду сроком до 15 лет. «Территория НСК «Олимпийский» составляет 32 га. Это 6 предприятий, которые находятся в управлении Министерства по делам семьи, молодежи и спорта. Все они должны быть единым комплексом для того, чтобы обеспечить проведение финальной части Евро-2012», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила аппарату Кабинета Министров запланировать на 16 января проведение совещания под председательством премьер-министра на тему «земли вокруг стадиона «Олимпийский». Параллельно глава правительства поручила подготовить проведение совещания с «Укравтодором» по вопросу строительства дорог в контексте подготовки и проведения Евро-2012.