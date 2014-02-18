Ванэсса Мэй дебютировала в качестве горнолыжницы на Олимпиаде

Спортсменка в первой попытке показала результат 1 мин. 44,86 сек., заняв 74-е место и уступив лидеру почти 27 сек., сообщает ИТАР-ТАСС.

Однако выступление Мэй можно признать успешным, так как трасса достаточно сложная и не все спортсменки смогли финишировать. В первой части соревнований спуск не сумели завершить 16 горнолыжниц. Всего регламентом в этой дисциплине предусмотрено две попытки.

Ванесса Мэй занимается горными лыжами с четырех лет. В различных интервью 35-летняя Мэй неоднократно отмечала, что после музыки горные лыжи - ее самое любимое увлечение. Спортсменка в первый раз собиралась представлять Таиланд еще на Олимпийских играх-2002 в Солт-Лейк-Сити, но Национальный олимпийский комитет (НОК) потребовал от нее отказаться от гражданства Великобритании.

В состав сборной Таиланда Мэй была включена в 2010 году, после того, как повторно обратилась в НОК страны, который не стал возражать против ее желания выступить на Олимпийских играх.