Фигурист Алексей Ягудин заявил об угрозах от «окружения Плющенко»

Всего в ночь на 18 февраля в твиттере Ягудина появились три записи. Сначала олимпийский чемпион 2002 года написал: «Вчера уже поступил телефонный звонок, разговаривал в том числе с Яной, как мне представились!!!! Были угрозы жизни мне и моей семье!!!!!!!!» Затем последовала запись: «Беспредел продолжается!!! Если со мной или с кем из моей семьи что-то случится, вините Яну и Женю и их окружение!!!!» Затем Ягудин написал, что он надеется, что ему угрожали «просто больные люди», а «не они», сообщает Лента.ру.

Беспредел продолжается!!! Если со мной или с кем из моей семьи что-то случится, вините Яну и Женю и их окружение!!!! — Alexei Yagudin (@yagudinofficial) 18 февраля 2014

Рудковская минувшей ночью написала в своем твиттере, что Ягудин стал жертвой телефонного розыгрыша, причем эта запись сделана на четыре часа раньше, чем сообщения об угрозах в твиттере Ягудина. «Еще мне сказали, что господина Ягудина сегодня пранки разыграли, а он думал, что это я ему с угрозами звонила!) Эх, Леша, Леша!!!!)» - написала Рудковская.

Плющенко на Олимпиаде в Сочи завоевал золото командного турнира. В короткой программе он занял второе место, а в произвольной — первое. Затем он снялся с индивидуальных соревнований. Перед короткой программой фигурист вышел на разминку, но от выступления отказался, сославшись на травму спины.

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После снятия Плющенко с соревнований Ягудин выступил с несколькими заявлениями, смысл которых сводился к тому, что в командном турнире Плющенко победил не самых сильных соперников, а из-за его отказа от выступлений в индивидуальных соревнованиях пострадали запасные сборной России — Максим Ковтун и Сергей Воронов.

Самые громкие заявление Ягудин сделал в интервью «Советскому спорту». В частности, он сказал, что у Плющенко и его команды «была лишь одна цель — выиграть благодаря другим». «В итоге налогоплательщики обеспечили ему всю подготовку, приехали люди и, между прочим, заплатили огромные деньги за билет, а в итоге что они увидели? Женя им помахал и просто ушел», — добавил фигурист.

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По поводу этих заявлений Ягудина Рудковская написала в твиттере следующее: «Хочется пожелать господину Ягудину, когда он делает какие-то официальные заявления, думать головой, все-таки уже взрослый мальчик!»

Ягудин и Плющенко долгое время были принципиальными соперниками на льду. Пик их противостояния пришелся на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити, где Алексей занял первое место, а Евгений — второе. После этого Ягудин на зимних Играх не выступал. Плющенко стал чемпионом Турина-2006, серебряным призером Ванкувера-2010 и победителем командного турнира Сочи-2014.