Сегодня в Сочи будут разыграны семь комплектов наград

Как сообщает корреспондент УНИАН, два из видов программы, которые должны состояться, перенесены еще с воскресенья и понедельника.

Первыми медали разыграют мужчины-сноубордисты в дисциплине «кросс», которые выйдут на старт в 08.30 по киевскому времени. Медали в этом виде должны были быть разыграны в понедельник, но соревнования были перенесены из-за сильного тумана в Сочи.

А соревнования биатлонистов в дисциплине масс-старт должны были пройти еще в воскресенье, но также несколько раз переносились из-за тумана. Теперь, возможно, они состоятся сегодня.

Кроме того, в «основной» программе дня розыгрыш медалей в горных лыжах (гигантский слалом, женщины), мужском лыжном двоеборье, конькобежном спорте (мужчины, 10 км.), сноуборде (хафпайп, мужчины) и шорт-треке (эстафета 3 км. женщины).

Представители Украины выступят в двух видах программы – Богдана Мацьоцька в горных лыжах и Дмитрий Пасичник в лыжном двоеборье. Впрочем, представители Украины в своих видах рассчитывать на медали могут сугубо теоретически. И Мацьоцька, и Пасичник изначально причисляются к аутсайдерам. К тому же, они уже выступали в Сочи в других дисциплинах, где завоевывали итоговые места не выше 30-го, в конце списка участников.