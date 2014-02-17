Сборная Германии выиграла командные соревнования Игр в прыжках с трамплина

Как сообщает корреспондент УНИАН, в финале этих соревнований участвовали 8 сильнейших национальных сборных.

Немцы выступали в составе Андреас Ванк, Маринус Краус, Андреас Веллингер и Зеверин Фройд. В отличие от других команд, немцы не допускали грубых ошибок, как в квалификации, так и в финале, прыгая добротно и ровно.

В итоге, немцы получили 1041,1 балла. На втором месте сборная Австрии – 1038,4, на третьем – Японии – 1024,9 балла.

Любопытно, что команда, в составе которой выступал двукратный чемпион этих Игр в индивидуальном турнире – на 90-метровом и 120-метрововам трамплинах – сборная Польши во главе с Камилом Стохом финишировала на 4-м месте.

Сборная Украины в этом виде программы не участвовала.