Экс-украинец Кушнир принес золото Беларуси по фристайлу

Как сообщает корреспондент УНИАН, Кушнир лучше всех выполнил третью финальную попытку в компании четырех сильнейших спортсменов в этом виде программы.

Белорус успешно прошел квалификацию и два финальных раунда, а в третьем показал потрясающий по красоте прыжок, эффектно приземлившись на прямые ноги.

За свой прыжок Кушнир получил 134,50 балла. На втором месте финишировал австралиец Дэвид Моррис – 110,41, на третьем – китаец Зоньянь Цзя – 95,06.

Таким образом, экс-представитель Украины завоевал уже пятую медаль Игр. Ранее чемпионами Сочи-2014 стали фигуристка Татьяна Волосожар, представляющая Россию и еще одна фристайлистка из Беларуси Алла Цупер. Также серебро завоевал Владимир Григорьев (Россия, шорт-трек), а бронзу – Алена Савченко (Германия, фигурное кататние).

Как сообщал УНИАН, ранее украинец Александр Абраменко дошел до второго финального раунда, восьмерки сильнейших спортсменов, заняв итоговое 6-е место. В свою очередь, Николай Пуздерко остановился в квалификационном раунде, не попав в число 12-ти лучших спортсменов