Американцы Дэвис и Уайт выиграли соревнования фигуристов в танцах на льду Игр в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, в произвольной программе участвовали 20 сильнейших пар мира.

Дэвис и Уайт лидировали после короткого танца и в произвольной программе подтвердили звание сильнейших в мире.

Американцы получили итоговую оценку 195,52 балла. Второе место у канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра – 190,99 балла, третье – у россиян Елены Ильиных и Никиты Кацалапова – 183,48.

Как сообщал УНИАН, украинский дуэт Шивон Хиккин-Кеннеди и Дмитрий Дунь накануне заняли последнее место в короткой программе и в произвольный танец не попали.