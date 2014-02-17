Американцы Дэвис и Уайт выиграли соревнования фигуристов в танцах на льду Игр в Сочи
20:32, 17 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершились соревнования фигуристов в танцах на льду, где олимпийскими чемпионами стали американцы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.
Мэрил Дэвис и Чарли Уайт / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в произвольной программе участвовали 20 сильнейших пар мира.
Дэвис и Уайт лидировали после короткого танца и в произвольной программе подтвердили звание сильнейших в мире.
Американцы получили итоговую оценку 195,52 балла. Второе место у канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра – 190,99 балла, третье – у россиян Елены Ильиных и Никиты Кацалапова – 183,48.
Как сообщал УНИАН, украинский дуэт Шивон Хиккин-Кеннеди и Дмитрий Дунь накануне заняли последнее место в короткой программе и в произвольный танец не попали.
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