Украинец Абраменко не попал в третий раунд финала Игр по фристайлу в акробатике

Как сообщает корреспондент УНИАН, в решающем третьем раунде четверо спортсменов будут непосредственно оспаривать медали Игр.

Свой первый прыжок в финальной серии Абраменко выполнил технически также хорошо как и первый, но, по мнению судей, его попытке не хватало высокого коэффициента сложности.

По регламенту соревнований из 8-ми участников второй стадии финала, в третью проходят 4 сильнейших спортсмена.

Абраменко получил оценку 113,12 балла и занял 6-е место. В финал вышли китайцы Зоньянь Цзя и Гуанпу Ци, экс-украинец Антон Кушнир, представляющий Беларусь, и австралиец Дэвид Моррис.

Как сообщал УНИАН, в квалификации соревнований выступал еще один украинец Николай Пуздерко, который в число 12-ти лучших не попал.