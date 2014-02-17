Фристайлист Абраменко вышел во второй раунд финала Игр в акробатике

Как сообщает корреспондент УНИАН, свой первый прыжок в финальной серии Абраменко выполнил технически очень хорошо, к тому же четко приземлился на ноги, что является едва ли не основным элементом.

По регламенту соревнований из 12-ти финалистов во вторую стадию финала проходят 8 сильнейших спортсменов.

Абраменко получил оценку 119,03 балла и занял третье место. Лидером соревнований в первом финальном прыжке стал представитель Китая Гуанпу Ци, набравший 121,24 балла, на втором месте – представитель Беларуси экс-украинец Антон Кушнир – 119,03 балла. У него такая же оценка, как и у Абраменко, но Кушнир лучше выступил в квалификации, поэтому в таблице находится выше.

Во втором рануде определится четверка спортсменов, которые разыграют медали в третьем, решающем, раунде.

Как сообщал УНИАН, в квалификации соревнгований вытсупал еще один украинец Николай Пуздерко, который в число 12-ти лучших не попал.