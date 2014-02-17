Россия поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады
19:25, 17 февраля 2014Спорт
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Победа бобслеистов позволила команде обогнать ряд конкурентов
Зубков и Воевода вывели Россию на второе место в общем зачете Игр / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, после победы в соревнованиях бобслеев-двоек Александра Зубкова и Алексея Воеводы хозяева Игр-2014 сборная России поднялась на второе место в общекомандном зачете.
На данный момент сотрывом лидирует по-прежнему сборная Германии, на счету которой 7 золотых медалей, 3 серебряных и 2 бронзовых. У России этот показатель составляет 5-7-5, далее идут Голландия (5-5-7), Норвегия (5-3-7) и Швейцария (5-2-1).
Сегодня вечером будет разыграны еще три комплекта наград - в фигурном катании, фристайле и прыжках с трамплина.
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