Россия поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, после победы в соревнованиях бобслеев-двоек Александра Зубкова и Алексея Воеводы хозяева Игр-2014 сборная России поднялась на второе место в общекомандном зачете.

На данный момент сотрывом лидирует по-прежнему сборная Германии, на счету которой 7 золотых медалей, 3 серебряных и 2 бронзовых. У России этот показатель составляет 5-7-5, далее идут Голландия (5-5-7), Норвегия (5-3-7) и Швейцария (5-2-1).

Сегодня вечером будет разыграны еще три комплекта наград - в фигурном катании, фристайле и прыжках с трамплина.