Россияне Зубков и Воевода выиграли соревнования Игр в бобслее-двойке

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине 20 лучших дуэтов на протяжении двух дней выполнили по четыре попытки, а результаты суммировались.

По итогам соревнований россияне, которые на протяжении соревнований установили несколько рекордов сочинской трассы, показали результат 3 минуты 45,39 секунды. На 0,66 секунды от них отстал экипаж из Швейцарии, на 0,88 секунды – американцы.

Представителей Украины в этом виде программы не было.