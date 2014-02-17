Россияне Зубков и Воевода выиграли соревнования Игр в бобслее-двойке
18:50, 17 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершились соревнования по бобслею в двойках, где олимпийским чемпионом стал российский экипаж Александр Зубков – Алексей Воевода.
Зубков и Воевода / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине 20 лучших дуэтов на протяжении двух дней выполнили по четыре попытки, а результаты суммировались.
По итогам соревнований россияне, которые на протяжении соревнований установили несколько рекордов сочинской трассы, показали результат 3 минуты 45,39 секунды. На 0,66 секунды от них отстал экипаж из Швейцарии, на 0,88 секунды – американцы.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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