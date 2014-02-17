Беларуска Домрачева стала трехкратной олимпийской чемпионкой Сочи, Пидгрушная – 8-я
В Сочи завершилась женская биатлонная гонка на 12,5 км. – масс-старт – в которой победу одержала представительница Беларуси Дарья Домрачева, ставшая трехкратной чемпионкой Игр в Сочи. Лучшая из украинок Елена Пидгрушная финишировала на 8-м месте.
Как сообщает корреспондент УНИАН, в гонке масс-старт участвовали 30 лучших спортсменок по итогам прошедших ранее трех гонок – спринта, преследования и индивидуальной.
Домрачева изначально лидировала в гонке, показывая высокую скорость прохождения дистанции. Вкупе с почти идеальной стрельбой (один промах при 20 выстрелах на 4 огневых рубежах) она финишировала более чем с 20-секундным перевесом.
Домрачева показала результат 35 минут 25,6 секунды, следом за ней финишировали Габриэла Соукалова из Чехии отставшая на 20,2 секунды, и третьей – норвежка Тирилл Экхоф - 27,3 секунды.
Лучшая из украинок – Елена Пидгрушная – финишировала восьмой с отставанием 1 мин, 11,5 секунды, при этом ни разу не промахнувшись на стрельбе, но очень медленно пройдя гонку по скорости. Следом за ней пришли на финиш Валентина Семеренко (13-я), Вита Семеренко (17-я) и Юлия Джима – 23-я.
Таким образом, на счету украинских биатлонисток остается одна бронзовая медаль, которую Вита Семеренко завоевала в спринте.