Украинец Абраменко попал в финал соревнований фристайлистов в акробатике

Как сообщает корреспондент УНИАН, в первом квалификационном раунде определились шесть спортсменов. которые попали в финал. Еще шесть акробатов отберутся в финал по итогам второй сессии квалификационных соревнований.

В первой попытке Абраменко набрал 109,5 балла, чего хватило для того, чтобы занять 6-е место и стать финалистом Игр. Еще один украинец Николай Пуздерко за исполнение своей попытки получил 98,41 балла, заняв 12-е место. Таким образом, во второй квалификационной попытке он будет реально претендовать на место в финале.

Лидером соревнований после квалификации является китаец Зоньянь Цзя – 118,59 балла.

... В свою очередь, во второй попытке Николай Пуздерко выполнил свой прыжок неудачно, получив 77,88 балла и в финал не попал. Таким образом, в финале выступит один украинец.