«Донбасс» в товарищеском матче одолел ЦСКА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХК «Донбасс».

Залогом победы стала более успешная реализация дончанами численного преимущества. При 14-ти минутах штрафа у гостей против 6-ти - у ЦСКА, команды по разу реализовали одного и двух "лишних". Отметим дубль вернувшегося на лед после травмы Дмитрия Кагарлицкого, который в серии тренировочных буллитов порадовал зрителей отличным исполнением штрафного броска.

Кроме того, в игре Кагарлицкий забросил две шайбы команды из четырех. Еще две забросили Максим Якуценя и Лукаш Кашпар.

Следующий контрольный матч «Донбасс» сыграет 18 февраля с подмосковным «Атлантом» (Мытищи).