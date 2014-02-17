«Донбасс» в товарищеском матче одолел ЦСКА

15:43, 17 февраля 2014
Спорт
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Донецкий «Донбасс» провел в Москве товарищеский матч с ЦСКА, в рамках «олимпийского перерыва» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, выиграв у российского клуба со счетом 4:2.

ХК "Донбасс"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХК «Донбасс».

Залогом победы стала более успешная реализация дончанами численного преимущества. При 14-ти минутах штрафа у гостей против 6-ти - у ЦСКА, команды по разу реализовали одного и двух "лишних". Отметим дубль вернувшегося на лед после травмы Дмитрия Кагарлицкого, который в серии тренировочных буллитов порадовал зрителей отличным исполнением штрафного броска.

Кроме того, в игре Кагарлицкий забросил две шайбы команды из четырех. Еще две забросили Максим Якуценя и Лукаш Кашпар.

Следующий контрольный матч «Донбасс» сыграет 18 февраля с подмосковным «Атлантом» (Мытищи). 

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