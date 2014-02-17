Плющенко опроверг свои слова о давлении чиновников во время Олимпиады

Об этом сообщил сам спортсмен в интервью пресс-службе организации, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я дал интервью CNN, - сказал Плющенко. - Хочу сразу разъяснить, что никакого давления на меня никто из федерации не оказывал. Я прекрасно знал, что по итогам чемпионата мира, который проходил в марте в канадском Лондоне, на Олимпийских играх в Сочи нашу страну должен представлять один фигурист. И если этим фигуристом стал я, то именно я должен был выступать и в командных, и в личных соревнованиях. Я действительно хотел выступить и там, и там. Но проблемы со спиной сделать этого мне не позволили. Интервью CNN я давал на английском языке. И поскольку не владею английским в совершенстве, то мои ответы могли быть неверно интерпретированы. К тому же, я не всегда на сто процентов мог понять смысл вопросов".

Как сообщал УНИА, ранее CNN распространили слова Плющенко о том, что федерация заставила его выступить в личном турнире.