Сочи в тумане

На Олимпийских играх в Сочи произошли первые сбои, связанные с расписанием соревнований. Во всем оказалась виновата погода. В Сочи туман, из-за чего не могут соревноваться сноубордисты и биатлонисты. Пока соревнования переносят на день-два вперед. Но когда в горах Красной Поляны установится ясная погода неизвестно. Болельщикам и самим спортсменам приходится ждать...