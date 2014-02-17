Мужскую гонку по биатлону и соревнования по сноуборду на Играх в Сочи перенесли на завтра

Об этом сообщает Канал срочных новостей Олимпиады-2014.

Сильный туман, который не рассеивается в Сочи, так и не позволил провести соревнования в горах Красной Поляны ни вчера, ни сегодня.

Любопытно, что соревнования по биатлону в женском масс-старте, которые намечены на 17.00 по киевскому времени, пока не отменены. Видимо, организаторы надеются, что к вечеру туман на стадионе Лаура все же рассеется.

Как сообщал УНИАН, погода в Сочи резко испортилась в воскресенье, из-за чего уже пять раз переносилась мужская гонка по биатлону масс-старт. Изначально она должна была состояться в воскресенье вечером. Соревнования по сноуборду должны были пройти сегодня днем.