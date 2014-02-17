Плющенко обвинил чиновников в принуждении к выступлению в Сочи, в Федерации все опровергают

По словам Плющенко, в федерации считали, что именно у него есть шансы в борьбе за олимпийские медали, в то время как его возможные сменщики на крупных турнирах выступали неудачно, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Олимпийский чемпион заявил, что просил о замене на другого фигуриста после командных соревнований. На вопрос, почему замена не произошла, фигурист посоветовал обратиться в ФФККР. «Он (президент ФФККР Александр Горшков) объяснит, почему я попытался выйти на лед и почему другие фигуристы этого не сделали», — добавил фигурист.

В свою очередь, Горшков в интервью «Спорт-Экспресс» заявил, что никакого давления на Плющенко не оказывалось. По словам главы ФФККР, Плющенко знал, что решение о заявке на соревнования принимает только он сам.

13 февраля 31-летний Плющенко из-за сильной боли в спине отказался от выступления с короткой программой. В этот же день фигурист объявил о завершении карьеры.

В составе российской сборной Плющенко стал победителем командного турнира, который в Сочи дебютировал в олимпийской программе.