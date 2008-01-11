ФФУ назначила нового тренера сборной Украины
Сюрприза не будет
Исполнительный комитет Федерации футбола Украины назначил Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО главным тренером Национальной сборной команды Украины по футболу.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня единогласно приняли члены Исполкома и Президиума ФФУ.
Как отметил перед голосованием президент ФФУ Григорий СУРКИС, руководство федерации способствовало максимально демократическому поиску нового тренера. Также было введено публичное обсуждение кандидатур с участием экспертов, футбольных специалистов, журналистов и болельщиков.
По словам Г.СУРКИСА, все члены Президиума ФФУ считали, что должность главного тренера должен занимать отечественный специалист, способный вывести национальную сборную на уровень команд, которые будут принимать участие в финальной части Чемпионата мира по футболу в 2010 году.
Он отметил, что среди украинских специалистов рассматривались две кандидатуры – старшего тренера молодежной сборной Алексея МИХАЙЛИЧЕНКО и главный тренер футбольного клуба «Днепр» Олега ПРОТАСОВА.
Г.СУРКИС подчеркнул, что проводил переговоры со многими иностранными специалистами и пришел к выводу, что такая страна как Украина с большой территорией и славными футбольными традициями не может зависеть от признанных иностранных специалистов.
Он отметил, что руководство ФФУ остановилось именно на кандидатуре А.МИХАЙЛИЧЕНКО, поскольку О.ПРОТАСОВ занимает должность главного тренера ФК «Днепр», и совмещение этих должностей привело бы к тому, что его мнение было бы предвзятым по определенным вопросам.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2007 года Исполком ФФУ удовлетворил просьбу Олега БЛОХИНА об отставке с должности главного тренера Национальной сборной команды Украины по футболу.