Из-за тумана в Сочи перенесли еще и соревнования по сноуборду

Об этом сообщил TwitterКанал срочных новостей Олимпиады.

Соревнования перенесены с 11.30 на 12.15 пот киевскому времени.

Любопытно, что еще в 9.00 утра по Киеву должны были состояться квалификационные соревнования, но их, в итоге, отменили вовсе. Организаторы позволили всем 39-ти заявленным участникам выступить в 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, погода в Сочи резко испортилась в воскресенье, из-за чего уже четыре раза переносилась мужская гонка по биатлону масс-старт. Сейчас ее предварительное время начала – 13.30 сегодняшнего дня по Киеву. Впрочем, когда туман рассеяться и спортсмены смогут выйти на старт пока неясно. На данный момент соревнования происходят только в прибрежном кластере – в закрытых ледовых аренах.