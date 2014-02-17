Биатлонную гонку Игр в Сочи вновь перенесли

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Напомним, что гонку, которая должна была состояться еще в воскресенье, переносят уже в четвертый раз. Причиной является густой туман, который существенно мешает спортсменам при стрельбе. Изначально, гонку назначили вчера на 17.00. В первый раз ее перенесли на 18.00, потом – на 19.00, потом на 10.00 понедельника. И вот очередной перенос – на 13.30.

Это первая серьезная проблема на Играх в Сочи, связанная с расписанием соревнований. Ранее из-за погодных условий было решено на час перенести воскресные соревнования горнолыжников. В итоге, они прошли в штатном режиме и завершились без происшествий.