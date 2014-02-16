Сборная Канады по хоккею выиграла у финнов последний матч группового турнира Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, этот матч ничего не решал для команд, которые досрочно вышли в 1/4 финала.

Согласно регламенту хоккейного турнира 12 команд были разделены на три группы по 4 коллектива. В 1/4 напрямую выходили три победителя групп и одна лучшая вторая команда из трех квартетов. И так получилось, что проигравший в матче Канада-Финляндия, наравне с победителем выходил в четветртьфинал. Обе команды были лидерами своей группы, набрав по 6 очков.

В очной игре героем стал канадец Дрю Доути, забросивший обе шайбы своей команды в этом матче. Сначала он открыл счет в первом периоде. Но, ровно за две минуты до конца второго периода финн Туомо Рууту сравнял счет - 1:1. Третья 20-минутка голов зрителям не подарила, а ровно в середине овертайма, на третьей минуте, Дрю Доути забросил вторую и победную шайбу канадцев - 2:1.

Таким образом, групповой турнир сборная Канады завершила с 8 набранными очками. У финнов - 7 баллов, австрийцев - 3, норвежцев - 0.

Матчи плей-офф мужского хоккейного турнира начнутся во вторник.