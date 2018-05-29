Томенко и Медведев бегали в трусах (фоторепортаж)

Любительские команды в субботу провели баскетбольный турнир в киевском Гидропарке. На острове открылась новая баскетбольная площадка, построенная на средства теннисиста Андрея Медведева и бывшего выполняющего обязанности председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Игоря Диденко.

В команде «Деды», в которой были представлены и бизнесмены, и политики, и спортсмены, отличился (даром что невысокий на рост) будущий вице-спикер Николай Томенко вместе со своими партнерами по команде - Андреем Медведевим и действующим баскетболистом «Черкасских мартышек» Константином Галёнкиным.

Правда, Медведев поражал своими «трехочковыми» лишь во время тренировки, потому что играть он побоялся из-за сломанной ключицы.

Когда Томенко забрасывал мяч, то болельщики начинали скандировать «Восток и Запад вместе». «Очевидно, и баскетбол уже понемногу политизируется», - сказал он.