Германия по-прежнему лидирует в общекомандном зачете Игр, больше всего наград у Голландии

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня в рамках Игр было разыграно четыре комплекта наград из пяти. Туман не позволил провести мужскую гонку масс-старт в биатлоне.

Из лидеров общекомандного зачета сегодня отличились сборные Норвегии и Голландии, чьи спортсмены стали олимпийскими чемпионами, соответственно, в горнолыжном спорте и скоростном беге на коньках.

Таким образом, на первом месте по-прежнему сборная Германии – 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые награды. Далее идут Голландия (5-5-7), Норвегия (5-3-6) и Швейцария (5-1-1). У четырех сборных по четыре золотые награды - России (4-7-5), Канады (4-6-4), США (4-4-8) и Польши (4-4-0). Замыкают десятку сильнейших две команды, на счету которых по 3 медали высшей пробы – Китай (3-2-0) и Беларусь (3-0-1).

Всего золотые медали на счету команд 19 стран.

Больше всего медалей на счету сборной Голландии – 17. По 16 медалей у России и США.

На счету сборной Украины по-прежнему одна бронзовая награда. Команда делит последние 25-26 места в списке стран-медалистов Игр со сборной Казахстана.