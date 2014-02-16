Германия по-прежнему лидирует в общекомандном зачете Игр, больше всего наград у Голландии
В Сочи завершился розыгрыш комплектов наград девятого соревновательного дня, по итогам которого у сборной Германии сохранилось лидерство в таблице общекомандного зачета, а команда Голландии вышла на первое место по общему числу наград.
Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня в рамках Игр было разыграно четыре комплекта наград из пяти. Туман не позволил провести мужскую гонку масс-старт в биатлоне.
Из лидеров общекомандного зачета сегодня отличились сборные Норвегии и Голландии, чьи спортсмены стали олимпийскими чемпионами, соответственно, в горнолыжном спорте и скоростном беге на коньках.
Таким образом, на первом месте по-прежнему сборная Германии – 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые награды. Далее идут Голландия (5-5-7), Норвегия (5-3-6) и Швейцария (5-1-1). У четырех сборных по четыре золотые награды - России (4-7-5), Канады (4-6-4), США (4-4-8) и Польши (4-4-0). Замыкают десятку сильнейших две команды, на счету которых по 3 медали высшей пробы – Китай (3-2-0) и Беларусь (3-0-1).
Всего золотые медали на счету команд 19 стран.
Больше всего медалей на счету сборной Голландии – 17. По 16 медалей у России и США.
На счету сборной Украины по-прежнему одна бронзовая награда. Команда делит последние 25-26 места в списке стран-медалистов Игр со сборной Казахстана.