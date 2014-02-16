Биатлонную гонку Игр перенесли на завтра из-за тумана

Как сообщает корреспондент УНИАН, гонку, которая должна была состояться сегодня в 17.00 по киевскому времени, переносили несколько раз.

Сначала ее перенесли на час, потом появилась информация, что ее сдвигают еще на час. Но, в итоге ее решили перенести на утро понедельника. На официальном сайте Игр в 18.02 по киевскому времени появилось сообщение, что гонка перенесена на 10.00 понедельника. Причина – густой туман на трассе, который не позволит участникам прицельно стрелять на огневых рубежах.

Как сообщал УНИАН, это уже не первый случай на Играх в Сочи, когда соревнования переносятся из-за погодных условий. Накануне вечером было решено сдвинуть на час раньше сегодняшние соревнования горнолыжников. Это произошло в связи с резким потеплением и возможным таянием снега на трассе. В итоге, соревнования прошли в установленное время благополучно и завершились без происшествий.