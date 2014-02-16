Голландки завоевали первые четыре места на дистанции 1500 м. в конькобежном спорте на Играх
17:41, 16 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершились соревнования в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров, где спортсменки сборной Голландии не только оккупировали весь олимпийский пьедестал почета, но и заняли четвертое место.
Йорин Тер Морс / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы выступали 36 спортсменок.
Чемпионкой на этой дистанции стала Йорин Тер Морс, которая показала результат 1 минуту 53,51 секунды. Второе время на счету Ирен Вюрст, отставшей на 0,58 секунды, третье – у Лотты Ван Бек – 1,03 секунды.
Лучшей из не голландских спортсменок стала россиянка Юлия Скокова, которая отстала от победительницы почти на 3 секунды – 2,94.
Отметим, что это уже третий случай на Играх в Сочи, когда в конькобежном спорте весь пьедестал почета занимают представители Голландии. Ранее это произошло в двух мужских дисциплинах.
Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.
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