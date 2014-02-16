Голландки завоевали первые четыре места на дистанции 1500 м. в конькобежном спорте на Играх

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы выступали 36 спортсменок.

Чемпионкой на этой дистанции стала Йорин Тер Морс, которая показала результат 1 минуту 53,51 секунды. Второе время на счету Ирен Вюрст, отставшей на 0,58 секунды, третье – у Лотты Ван Бек – 1,03 секунды.

Лучшей из не голландских спортсменок стала россиянка Юлия Скокова, которая отстала от победительницы почти на 3 секунды – 2,94.

Отметим, что это уже третий случай на Играх в Сочи, когда в конькобежном спорте весь пьедестал почета занимают представители Голландии. Ранее это произошло в двух мужских дисциплинах.

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.