Сборные России и США выиграли матчи хоккейного турнира Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, после окончания группового турнира сборная США гарантировала себе место в четвертьфинале, в то время как россияне, скорее всего, проведут «лишнюю» игру 1/8 финала.

Сборная США в матче с дебютантами Олимпиад словенцами не имела никаких проблем, как и россияне, забросившие первые две шайбы в течение пяти минут. Затем американцы явно потеряли интерес к игре, но, тем не менее, сумели забросить еще трижды. Правда, За 18 секунд до конца игры словенцы ушли от сухого разгрома, забросив одну шайбу в ответ. Лучшим игроком матча в составе победителей стал Фил Кессель, записавший на свой счет хет-трик.

В матче Россия – Словакия в первых двух периодах игра шла крайне вялая, в медленном темпе и без моментов. Лишь в третьей 20-минутке россияне «проснулись», но голов зрители ни в заключительном периоде, ни в овертайме так и не увидели. Судьба матча решилась в овертайме, где удачливее была сборная России. Решающий бросок на счету Ильи Ковальчука. Общий счет матча – 1:0

Отметим также, что в утренней сессии сегодня сборная Австрии обыграла команду Норвегии – 3:1.

Таким образом, победителем турнира в Группе А стала сборная США – 8 очков, на счету России 6 баллов, Словении – 3 и Словакии – 1. Сборная США вышла в четвертьфинал, в то время как остальные команды группы начнут борьбу в плей-офф с 1/8 финала.