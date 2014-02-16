Сборная Швеции выиграла мужскую лыжную эстафету Игр

Как сообщает корреспондент УНИАН, на дистанцию 4х10 км. вышли представители 16 национальных сборных.

Шведская четверка в составе Ларс Нельсон, Даниэль Ричардссон, Юхан Ульссон и Маркус Хельнер лидировала на протяжении всей гонки, лишь на втором этапе разделив преимущество с финнами. Но, затем финны очень сильно отстали, а у будущих победителей по-настоящему опасных конкурентов так больше и не появилось.

В итоге, сборная Швеции преодолела дистанцию за 1 час 28 минут 42,0 секунды. Второй на финиш приехала сборная России – отставание 27,3 секунды, третьими закончили гонку лыжники Франции – 31,9 секунды отставания. Сборная Норвегии, как и в женской эстафетной лыжной гонке накануне, вновь сенсационно осталась без медалей.

Сборная Украины в этом виде программы не участвовала.