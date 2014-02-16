Бубка признал рекорд Лавилленье невероятным успехом для современного поколения спортсменов

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В частности, Бубка отметил: «Рекорд Рено - это невероятный успех современного поколения. В Донецке ему аплодировали стоя, это говорит о том, что украинские болельщики воспитанные и уважительно относятся к новым покорителей вершин. Горжусь умением украинских болельщиков вести себя достойно».

Также Бубка добавил: «Всю свою жизнь я посвятил спорту. Спорт многому меня научил. Теперь я как спортивный организатор работаю над созданием всех необходимых условий для атлетов, чтобы появлялись новые таланты и рождались новые рекорды. Отдаю все силы для развития легкой атлетики в мире, поэтому бесконечно счастлив, что именно на нашем турнире установлен новый мировой рекорд. Очень рад за Рено! Такие парни как он показывают, что невозможное возможно. Рекорды - это эталоны силы духа и физического мастерства, которые привлекают внимание молодежи к спорту. Очень символично, что в нас с Рено есть общие черты: сегодня с ним выступал также родной брат. Я вспомнил время, когда выступал на соревнованиях со своим братом Василием. Рад, что новый рекорд установлен именно в Донецке. Мы воспитываем новое поколение - новых спортсменов, которые могут уверенно заявить о себе. Мои поздравления всем, кто причастен к новому рекорду».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Донецке на юбилейном 25-м легкоатлетическом турнире «Звезды Шеста», организатором которого является спортивный клуб имени Сергея Бубки, французский спортсмен Рено Лавилленье установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях. Ему покорилась высота в 6 метров 16 сантиметров. До этого мировой рекорд 21 год принадлежал 35-кратному рекордсмену мира и 10-кратном чемпиону мира, олимпийскому чемпиону, а ныне вице-президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций и президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке. Сейчас турнир «Звезды Шеста» представляет собой неофициальный чемпионат мира, где атлеты могут устанавливать национальные и мировые рекорды.