Чешка Самкова выиграла соревнования сноубордисток на Играх в ски-кроссе
12:14, 16 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершились соревнования по сноуборду в дисциплине ски-кросс, где олимпийской чемпионкой стала чешка Ева Самкова.
Ева Самкова / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в рамках этой дисциплины спортсменки преодолели квалификационные соревнования, четвертьфинал полуфинал и финал, где участвовали шесть гонщиц.
На протяжении всех этапов соревнований Самкова, изначально считавшаяся фаворитом, показывала лучшие результаты. Не стал исключением и финальный спуск с горы комплекса «Роза Хутор».
Чешка финишировала первой с достаточно солидным отрывом от соперниц (в этой дисциплине время не фиксируется). Второе место на счету канадки Доминик Мальте, третье – у француженки Хлои Треспёш.
Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.
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