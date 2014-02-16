Чешка Самкова выиграла соревнования сноубордисток на Играх в ски-кроссе

Как сообщает корреспондент УНИАН, в рамках этой дисциплины спортсменки преодолели квалификационные соревнования, четвертьфинал полуфинал и финал, где участвовали шесть гонщиц.

На протяжении всех этапов соревнований Самкова, изначально считавшаяся фаворитом, показывала лучшие результаты. Не стал исключением и финальный спуск с горы комплекса «Роза Хутор».

Чешка финишировала первой с достаточно солидным отрывом от соперниц (в этой дисциплине время не фиксируется). Второе место на счету канадки Доминик Мальте, третье – у француженки Хлои Треспёш.

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.